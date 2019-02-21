Россия предупредила, что США готовят вопиющую провокацию в Венесуэле

Ранее в четверг караван машин с депутатами оппозиционного парламента и Хуаном Гуаидо, объявившим себя президентом, отбыл из Каракаса на границу с Колумбией для встречи груза гуманитарной помощи.

СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил в ходе заседания Совбеза, что США готовят вопиющую провокацию в Венесуэле под видом доставки гуманитарной помощи, сообщает РИА Новости.

© AFP 2019 / Federico Parra Гуаидо призвал вооруженные силы пустить гумпомощь в Венесуэлу

"Видимо, находясь в некотором провокационном угаре, наши американские коллеги, готовящие сейчас вопиющую, несомненную провокацию на колумбийско-венесуэльской границе, назначенную на 23 февраля, слишком увлеклись и решили заняться инсинуациями и распространениями фейковых новостей прямо в Совете Безопасности", — сказал Полянский.

Заседание было посвящено ситуации в Центральноафриканской Республике, и и.о. постпреда США Джонатан Коэн припомнил России в негативном ключе о погибших там российских журналистах и повторил выдуманную историю о пытках торговца военными инструкторами из России.

Ранее оппозиция Венесуэлы объявила, что поставки в страну гуманитарной помощи при поддержке США начнутся 23 февраля. Центры сбора помощи находятся в колумбийской Кукуте, бразильском штате Рорайма и на острове Кюрасао.

Правительство Мадуро настроено не разрешать доступ гумпомощи на территорию страны, власти Венесуэлы уже закрыли морскую границу с Малыми Антильскими островами и сухопутную — с Бразилией.

Национальная гвардия Венесуэлы перекрыла движение каравану машин парламентариев, направляющихся на границу с Колумбией для встречи гуманитарной помощи, и использовала слезоточивый газ и дроб.

Спикер парламента Венесуэлы Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал марионеткой США. Россия и Китай заявили, что поддерживают Мадуро в качестве законного президента. Властные структуры находятся в руках Мадуро, армия также заявила о его поддержке.