МИД России о событиях в Венесуэле: подошли к критической черте

Ранее оппозиция Венесуэлы объявила, что поставки гуманитарной помощи в страну начнутся 23 февраля, несмотря на категорическое несогласие Николаса Мадуро.

СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя намерение США доставить гуманитарной помощи в Венесуэлу, заявила, что развитие ситуации в Венесуэле подошло к критической черте, передает РИА Новости.

"Развитие событий в Венесуэле подошло к критической черте, это все понимают. Подготовка провокации ведется Вашингтоном, и делается это по всем правилам военной науки ... Отмечается переброска американских спецсил и техники ближе к территории Венесуэлы", - сказала Захарова.

США в начале марта планируют передать венесуэльской оппозиции оружие, к этому привлекут украинскую компанию "Антонов", сообщила официальный представитель МИД России.

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"Доставку груза в Венесуэлу планируется осуществить в начале марта текущего года несколькими партиями через территорию соседней страны с задействованием транспортных самолетов международной экспедиторской компании. К сожалению, неудивительно, что в этой неприглядной истории прослеживается и украинский след, в частности, будет задействовано государственное предприятие "Антонов", - сказала Захарова.

Провокации США в Венесуэле в случае их осуществления резко повысят уровень напряженности и конфронтационности в мире, отметила Захарова.

"Если планы организаторов провокации, если им суждено сбыться, это будет означать переход агрессивной внешней политики США просто на новый уровень, на путь военных авантюр. Но это путь вниз. Произойдет резкое обострение напряженности, скачок конфронтационности в мире", - резюмировала Захарова.

Ранее в пятницу Международная организация по миграции и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, распространили совместное заявление, в котором говорится о 3,4 миллиона беженцев из Венесуэлы по всему миру.

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В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.

© REUTERS / CARLOS EDUARDO RAMIREZ Россия предупредила, что США готовят вопиющую провокацию в Венесуэле

Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

Девятнадцать европейских стран приняли 4 февраля совместную декларацию, в которой подтвердили, что признают Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Заявление подписали Испания, Португалия, Германия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Франция, Венгрия, Австрия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Швеция и Хорватия. К ним затем присоединились Македония и Румыния.