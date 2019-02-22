Армия Сирии уничтожила штаб руководства "ан-Нусры"*

Операция прошла к западу от деревни Кафр ан-Нубуда на севере провинции Хама.

СУХУМ, 22 фев — Sputnik. Вооруженные силы Сирии уничтожили штаб-квартиру руководства "Джебхат ан-Нусры"*, сообщает РИА Новости со ссылкой на канал Syria TV.

© Sputnik / Михаил Климентьев Путин: практически на всей территории Сирии соблюдается режим прекращения огня

В ходе операции был ликвидирован один из лидеров террористической организации Мухаммад Юсеф Баслие.

В начале недели сообщалось о ранении лидера "Хайат Тахрир аш-Шам"* (новое название группировки "Джебхат ан-Нусра"*) Абу Мухаммада аль-Джулани.

По информации источника, глваврь боевиков получил тяжелое осколочное ранение головы, после чего был доставлен в больницу города Антакья на юге Турции неподалеку от сирийской границы. Однако в турецкий МИД эту информацию назвал "безосновательной".

Путин об урегулировании в Сирии: работать активно, слаженно и искать компромиссы>>

*Запрещенная в России террористическая организация.