Ученые научились уничтожать самый распространенный вирус человека

Заражение цитомегаловирусом обычно проходит бессимптомно, однако при наличии слабой иммунной системы вирус может привести к летальному исходу и к развитию рака головного мозга.

СУХУМ, 22 фев – Sputnik. Молекулярные биологи из США создали антитело-"франкенштейн", способное распознавать и уничтожать клетки, зараженные цитомегаловирусом, чьим носителем становится каждый второй человек. О первых итогах их открытия рассказывается в Journal of Biological Chemistry.

"Сейчас у нас на руках есть молекула, которая похожа на антитело, но при этом может присоединяться к белкам цитомегаловируса, с которыми обычно связываются рецепторы Т-клеток. Обычные антитела не обладают такой способностью, из-за чего их создание стало столь большим достижением для нас", — рассказывает Дженнифер Мейнард из университета Техаса в Остине (США).

Цитомегаловирус давно считается самым "успешным" вирусом, поражающим человека. Более половины взрослых людей планеты заражены этим вирусом, который продолжает оставаться в их организме на протяжении всей жизни.

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Ученые сделали большой шаг к созданию вакцины от цитомегаловируса, заострив внимание на одной простой вещи. Главные "дирижеры" иммунной системы, так называемые Т-клетки, способны обнаруживать следы этого вируса в определенных клетках и убивать их, посылая в них сигнал самоуничтожения.

Антитела не обладают подобной способностью. Это натолкнуло ученых на идею создания своеобразной молекулы-"франкенштейн", которая бы одновременно могла находить вирусы, как Т-клетки, и прочно прикрепляться к ним, как это делают антитела.

Исходя из этой стратегии, ученые пересадили часть генома Т-клеток, отвечающую за сборку рецепторов, распознающих цитомегаловирус, в особую культуру клеток хомячков, которую генетики используют для "выращивания" чужеродных белков.

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При этом генетики внесли множество случайных мутаций в эту часть ДНК, надеясь получить такую версию "противовирусного" рецептора, которая бы прочнее соединялась с патогеном, чем это делают обычные Т-клетки.

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Экспериментируя подобным образом, ученые повысили "липкость" этой молекулы в 50 раз, после чего присоединили самый удачный вариант кодирующей ее ДНК к другому сегменту генома, который кодирует производство "ножки" обычных антител. В результате этого клетки хомячков начали производить "франкенштейнов", одновременно похожих и на рецепторы Т-клеток, и на антитела.

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Подобные молекулы, как отмечают ученые, можно использовать не только для уничтожения цитомегаловируса, помечая зараженные ими клетки, но и для борьбы с раком мозга и изучения секретов его появления.