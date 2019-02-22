Гуаидо обратился к армии: определяйтесь, на чьей вы стороне

Ранее заместитель главы МИД Венесуэлы Иван Хиль заявил, что в стране нет возможности для вооруженного переворота и народного восстания, но есть риск внешнего вторжения.

СУХУМ, 22 фев – Sputnik. Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя президентом, напомнил вооруженным силам страны, что у них остались сутки для "демонстрации верности" народу Венесуэлы.

"Определяйтесь, на чьей вы стороне в этот решающий час. Всем военным: сегодня и завтра вы решаете, как вы хотели бы, чтобы вас запомнили. Мы уже знаем, что вы с народом, вы это нам очень ясно дали понять. Завтра вы можете это продемонстрировать", - написал Гуаидо в своем микроблоге в Twitter.

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Попытка госпереворота в Венесуэле

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.

© Sputnik / Лео Альварес Гуаидо опубликовал свой первый "президентский" указ

Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

Девятнадцать европейских стран приняли 4 февраля совместную декларацию, в которой подтвердили, что признают Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Заявление подписали Испания, Португалия, Германия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Франция, Венгрия, Австрия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Швеция и Хорватия. К ним затем присоединились Македония и Румыния.