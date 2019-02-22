МИД Венесуэлы: главная цель атаки на страну — нефтяная промышленность

Ранее заместитель главы МИД Венесуэлы Иван Хиль заявил, что в стране нет возможности для вооруженного переворота и народного восстания, но есть риск внешнего вторжения.

СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Заместитель главы МИД Венесуэлы Иван Хиль заявил, что нефтяная промышленность – это одна из главных целей атаки на страну.

"При этом необходимо отметить, что одной из первоочередных целей атаки на нашу страну является наша нефтяная промышленность и промышленность Венесуэлы в целом", - сказал Хиль.

Кроме того,Иван Хиль заявил выразил уверенность в том, что, если бы выборы президента были проведены в Венесуэле сейчас, то Николас Мадуро однозначно одержал бы победу.

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"По данным опроса, который есть у нас на руках, если бы выборы производились прямо сейчас, правительственные силы выиграли бы эти выборы", - сказал замглавы МИД Венесуэлы.

Любое разрешение кризиса в Венесуэле необходимо проводить через диалог между оппозицией и правительством, считает замглавы представитель внешнеполического ведомства.

"Любое решение, которое поможет решить разногласия между оппозицией и правительством, должно проводиться через национальный диалог, поэтому мы поддержали предложение группы из Мексики, Уругвая и стран КАРИКОМ, который включает в себя четыре фазы решения конфликта", - заявил Хиль.

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Помощь России Венесуэле носит технический характер, так как в стране нет гуманитарного кризиса, подчеркнул замглавы МИД.

"Я говорю о социальных программах и программах технической помощи. Мы настаиваем на том, что эта помощь техническая, потому что в Венесуэле нет гуманитарного кризиса, есть кризис экономический", - сказал Хиль.

Каракас благодарен за усилия Москвы в поставке медикаментов, подчеркнул дипломат.

"Мы хотели бы отдельно отметить усилия Российской Федерации, согласованные с нашим правительством и реализованные посредством международных организаций, в частности ВОЗ, на протяжении последнего года, я говорю о поставках различных товаров в наши больницы и для наших пациентов, которые нуждаются в таких медицинских товарах. Работа по этому направлению усилилась в последние дни. Я думаю, что мы будем развивать ее и далее", - отметил Хиль.

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Каракас видит, что Евросоюз не является беспристрастным участником Международной контактной группы, заявил Иван Хиль.

"При этом мы замечаем, что Европейский Союз не является беспристрастным участником Международной контактной группы. У него есть достаточно четкая позиция. Они ставят условием диалога президентские выборы. Данный подход является не конституционным, мы не можем применить его, не нарушив нашей конституции", - заявил Хиль на встрече с главой комитета СФ по международным делам Константином Косачевым.

Попытка госпереворота в Венесуэле

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.

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Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

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Девятнадцать европейских стран приняли 4 февраля совместную декларацию, в которой подтвердили, что признают Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Заявление подписали Испания, Португалия, Германия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Франция, Венгрия, Австрия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Швеция и Хорватия. К ним затем присоединились Македония и Румыния.