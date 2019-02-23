Самолет-разведчик ВВС США пролетел над Россией

Воздушное судно совершило облет в рамках международного Договора по открытому небу, которое было подписано членами ОБСЕ в 1992 году.

СУХУМ, 23 фев – Sputnik. Cамолет-разведчик ВВС США Boeing OC-135B совершил полет над Россией. Мониторинговый портал Plane Radar засек полет самолета над Забайкальским краем в окрестностях Читы, сообщает РИА Новости.

​Воздушное судно совершило облет в рамках международного Договора по открытому небу, которое было подписано членами ОБСЕ в 1992 году.

В рамках Договора по открытому небу, подписавшие его государства имеют право осущетвлять разведывательные полеты над территорией других стран-участниц в поисках информации об их вооруженных силах.

Предмет интереса

Главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский считает, что США заинтересовала ракетная бригада, развернутая в районе Читы.

"Ракетная бригада этой армии перевооружается на новейшую модификацию комплекса "Искандер-М", который с ракетой 9М729. <…> Я думаю, по крайней мере, одним из пунктов их интереса является как раз такая ракетная бригада", - сказал военный эксперт.

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Россия официально не заявлала о перевооружении этой бригады на новый тип ракет, поэтому интерес ВВС США связан с их собственной информацией о процессе переоснащения российской армии новым оружием, подчеркнул собеседник агентства.

© AFP 2018 / Greg Davis Американский самолет совершил разведывательный полет у побережья Абхазии

Разведывательная активность

За последнее время значительно увеличилась активность самолетов-разведчиков у границ России, которые летают как возле западных границ, так и вблизи Крыма и Краснодарского края.

В конце января истребитель Су-27 перехватил в небе над Черным морем самолет-разведчик американского флота EP-3. Американская сторона обвинила российских пилотов в небезопасных маневрах. В Минобороны их назвали "стандартными, абсолютно законными и совершенно безопасными".

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За 2018 год подразделения ВКС обнаружили и сопроводили более 980 тысяч воздушных объектов, три тысячи из которых были иностранными боевыми самолетами. Более тысячи судов – самолеты-разведчики. Дежурные силы приводились в готовность номер один свыше четырех тысяч раз.