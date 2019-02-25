Великобритания планирует отложить Brexit до 23 мая

Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что повторное голосование британского парламента по соглашению с Евросоюзом о Brexit пройдет до 12 марта.

СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Правительство Великобритании рассматривает возможность переноса сроков выхода из Евросоюза, который запланирован на 29 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Telegraph.

© Sputnik / Алекс Макнотон Парламент Британии отклонил новое предложение по Brexit

Газета пишет, что, по мнению британских министров, выход из ЕС не может быть отложен более чем на два месяца – чтобы избежать участия Великобритании в выборах в Европарламент, при этом глава Еврокомиссии Дональд Туск поддерживает перенос Brexit, однако полагает, что этот период должен продлиться два года, а не два месяца.

Отмечается, что в понедельник группа умеренных консерваторов в парламенте представит правительству поправку с требованием отложить Brexit (но не далее 23 мая), если Мэй не удастся достигнуть соглашения по выходу.

Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта. При этом парламенту и правительству пока не удалось договориться об условиях Brexit, а сам Евросоюз пока отказывается от дальнейших переговоров с Британией. Соглашение с ЕС по Brexit в его нынешнем виде британские парламентарии отвергли в январе существенным большинством голосов. Депутаты требуют внесения в текст изменений, касающихся договоренностей по границе между Северной Ирландией и республикой Ирландия.