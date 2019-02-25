Великобритания планирует отложить Brexit до 23 мая

СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Правительство Великобритании рассматривает возможность переноса сроков выхода из Евросоюза, который запланирован на 29 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Telegraph.
Газета пишет, что, по мнению британских министров, выход из ЕС не может быть отложен более чем на два месяца – чтобы избежать участия Великобритании в выборах в Европарламент, при этом глава Еврокомиссии Дональд Туск поддерживает перенос Brexit, однако полагает, что этот период должен продлиться два года, а не два месяца.
Отмечается, что в понедельник группа умеренных консерваторов в парламенте представит правительству поправку с требованием отложить Brexit (но не далее 23 мая), если Мэй не удастся достигнуть соглашения по выходу.
Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта. При этом парламенту и правительству пока не удалось договориться об условиях Brexit, а сам Евросоюз пока отказывается от дальнейших переговоров с Британией. Соглашение с ЕС по Brexit в его нынешнем виде британские парламентарии отвергли в январе существенным большинством голосов. Депутаты требуют внесения в текст изменений, касающихся договоренностей по границе между Северной Ирландией и республикой Ирландия.