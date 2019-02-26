ВВС Индии уничтожили лагерь террористов на границе с Пакистаном

СУХУМ, 26 фев — Sputnik. Военная авиция индийских ВВС во вторник утром нанесла удар по лагерю террористов в районе линии контроля - фактической границе, между Индией и Пакистаном в спорном Кашмире, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство ANI.

© Sputnik / Вадим Савицкий Россия и Индия готовы сотрудничать в борьбе с терроризмом - Шойгу

12 многоцелевых истребителей "Мираж" 2000 совершили воздушный рейд в 03:30 утра по местному времени . Подчеркивается, что истребители сбросили несколько управляемых бомб весом по 1 тонне каждая на тренировочный лагерь группировки "Джаиш-е-Мухаммад", что привело к его полному уничтожению. Были ли сброшены бомбы в пакистанской части Кашмира или индийской, не сообщается.

Представитель вооруженных сил Пакистана Асиф Гафур заявил, что самолеты ВВС Индии нарушили "линию контроля" в Кашмире, однако после предупреждения со стороны ВВС Пакистана вернулись назад.

Россия, Индия и Иран запустят новый транспортный коридор>>

"Самолеты ВВС Индии нарушили "линию контроля". Пакистанские ВВС незамедлительно отреагировали. Индийские самолеты вернулись назад", - написал Гафур в Twitter.

В штате Джамму и Кашмир активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ - армии двух государств разделяет линия контроля.

Россия и Индия будут сотрудничать в сфере космоса>>

Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов, Исламабад эти обвинения отрицает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.