Юлия Тимошенко: Порошенко - государственный изменник

СУХУМ, 26 фев - Sputnik. Кандидат на пост президента Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, претендующая на пост президента Украины, заявила о начале процедуры импичмента Петра Порошенко, передает РИА Новости.
Юлия Тимошенко сделала данное заявление после публикации расследования СМИ о масштабных хищениях в армии.
"То, что журналистами обнародовано, – подпадет под статью 112 УК - это государственная измена", - сказала Тимошенко.
Перед этим Конституционный суд должен выдать заключение о законности проведенной процедуры, а Верховный суд - о том, что глава государства действительно совершил преступление.
Что выяснили журналисты
Так, в расследовании сообщается, что сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского Игорь, его друг и бизнес-партнер Виталий Жуков, а также Андрей Рогоза с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%.
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Журналисты утверждают, что таким образом от "Укрооборонпрома" было получено не менее 250 миллионов гривен (более девяти миллионов долларов).