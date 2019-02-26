Юлия Тимошенко: Порошенко - государственный изменник

Команда журналистских расследований Bihus.info накануне обнародовала материал, где рассказала о схеме крупных хищений в украинском оборонном комплексе.

СУХУМ, 26 фев - Sputnik. Кандидат на пост президента Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, претендующая на пост президента Украины, заявила о начале процедуры импичмента Петра Порошенко, передает РИА Новости.

Юлия Тимошенко сделала данное заявление после публикации расследования СМИ о масштабных хищениях в армии.

"То, что журналистами обнародовано, – подпадет под статью 112 УК - это государственная измена", - сказала Тимошенко.

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Конституция предусматривает запуск процедуры импичмента в том случае, если главу государства уличили в госизмене или другом преступлении. Для этого в Верховной Раде должны создать временную следственную комиссию, которая изучит все факты. После этого парламент сначала 226 голосами принимает решение о выдвижении обвинений президенту, а затем 300 голосами - непосредственно об импичменте.

Перед этим Конституционный суд должен выдать заключение о законности проведенной процедуры, а Верховный суд - о том, что глава государства действительно совершил преступление.

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Команда журналистских расследований Bihus.info накануне обнародовала материал, где рассказала о схеме крупных хищений в украинском оборонном комплексе. Авторы расследования заявили, что к преступлениям причастны должностные лица, приближенные к Порошенко.

Так, в расследовании сообщается, что сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского Игорь, его друг и бизнес-партнер Виталий Жуков, а также Андрей Рогоза с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%.

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Журналисты утверждают, что таким образом от "Укрооборонпрома" было получено не менее 250 миллионов гривен (более девяти миллионов долларов).