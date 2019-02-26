Патрушев: США готовятся к вторжению в Венесуэлу

Ранее президент США Дональд Трамп сказал в интервью телеканалу CBS, что рассматривает возможность отправки военных в Венесуэлу в качестве "одного из вариантов".

СУХУМ, 26 фев - Sputnik. Cекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США, перебрасывая военных в Пуэрто-Рико и Колумбию, готовят вторжение в Венесуэлу, передает РИА Новости со ссылкой на газету "Аргументы и факты".

"Проявляя сарказм и высокомерие по отношению к венесуэльскому народу, США готовят военное вторжение в независимое государство. Переброска на территорию Пуэрто-Рико американских сил специальных операций, высадка подразделений вооруженных сил США в Колумбии и другие факты однозначно говорят о том, что Пентагон усиливает группировку войск в регионе с целью их задействования в операции по отстранению от власти законно избранного действующего президента Мадуро", - сказал Патрушев.

Кроме того, Патрушев рассказал, что Вашингтон предложил Москве провести отдельные консультации по Венесуэле, но сами же под надуманными предлогами уходят от них.

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"Можно также добавить, что американцы предложили провести нам отдельные консультации по венесуэльской проблематике. Мы согласились. Однако после этого они же под надуманными предлогами уходят от их проведения, каждый раз перенося согласованные сроки", - отметил он.

Секретарь Совбеза России обратил внимание на то, что тяжелейшее гуманитарное положение в Венесуэле, на которое ссылаются США, спровоцировано американскими санкциями и эмбарго.

"Тяжелое гуманитарное положение, на которое ссылается Вашингтон, как раз и спровоцировано американскими санкциями и эмбарго. И в этих условиях навязывается гуманитарная помощь. При этом предполагается, что она будет отвергнута", - подчеркнул Патрушев.

По мнению Патрушева, Венесуэла не принимает гуманитарную помощь, навязываемую ей США, потому что понимает, что Вашингтон готовится свергнуть законно избранного президента Николаса Мадуро.

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"И венесуэльский народ это хорошо понимает. Отсюда и такая реакция, отказ принимать груз от страны-агрессора и поддержка своего президента", - сказал Патрушев.

Попытка госпереворота в Венесуэле

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.

Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

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Девятнадцать европейских стран приняли 4 февраля совместную декларацию, в которой подтвердили, что признают Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Заявление подписали Испания, Португалия, Германия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Франция, Венгрия, Австрия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Швеция и Хорватия. К ним затем присоединились Македония и Румыния.