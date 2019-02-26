МИД Пакистана: последует "адекватный ответ" на удары ВВС Индии по Кашмиру

СУХУМ, 26 фев — Sputnik. Пакистан охарактеризовал атаку военно-воздушных сил Индии на подконтрольную ему части Кашмира, как акт агрессии, которая угрожает региональной стабильности, и на нее Исламабад даст "адекватный ответ", передает РИА Новости со ссылкой на сообщение пакистанского МИД.

"Действующий секретарь по иностранным делам МИД Пакистана вызвал временного поверенного в делах посольства Индии в Исламабаде... и в категоричной форме заявил ему, что агрессия со стороны Индии создает угрозу миру и стабильности в регионе и Исламабад даст на нее адекватный ответ в удобное для себя время", - говорится в сообщении.

Кроме того, Совет национальной безопасности Пакистана во главе с премьер-министром страны Имрана Хана опроверг заявления Индии, что целью удара индийских ВВС в Кашмире, были боевики.

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В свою очередь, первый заместитель министра иностранных дел Индии Виджай Гокхале заявил, что спецслужбы страны получили "достоверную информацию" о том, что террористы исламистской группировки "Джаиш-е-Мухаммад" планировали новые атаки смертников в стране, что сделало превентивный удар по их тренировочному лагерю в Пакистане "абсолютно необходимым".

"К нам поступила достоверная информация о том, что группировка готовила другие террористические атаки с участием смертников в различных частях страны, тренируя джихадистов для этих целей. В свете неминуемой угрозы, превентивный удар был абсолютно необходим", — сказал Гокхале.

Он подчеркнул, что Пакистан до сих пор "не предпринял никаких практических шагов, направленных на ликвидацию инфраструктуры террористов на своей территории".

"Индия неоднократно призывала Пакистан принять меры, направленные на то, чтобы пресечь подготовку и вооружение джихадистов на пакистанской территории. Тренировочный лагерь располагался в густом лесу на холме вдали от гражданской инфраструктуры. Поскольку удар был совершен лишь недавно, мы ожидаем дальнейших деталей", - напомнил Гокхале.

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"Функционирование столь крупных тренировочных лагерей, где одновременно способны проходить подготовку сотни боевиков, не могло остаться незамеченным для Исламабада. В этой связи призываем правительство Пакистана выполнить взятые на себя обязательства, не позволяя террористам использовать подконтрольную Исламабаду территорию для совершения атак против Индии", - резюмировал дипломат.

Евросоюз призвал Индию и Пакистан к сдержанности и не допущению эскалации напряженности, сказало во вторник на брифинге представитель дипслужбы Майя Косьянчич.

"Мы пристально следим за развитием событий в отношениях между Индией и Пакистаном, остаемся в контакте с обеими странами. И мы придерживаемся позиции о том, чтобы все проявляли максимальную сдержанность для недопущения дальнейшей эскалации напряженности", - заявила она.

Индийские ВВС атаковали лагерь террористов спустя две недели после того, как боевик исламистской группировки "Джаиш-е-Мухаммад" подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в штате Джамму и Кашмир. Жертвами атаки тогда стали 45 человек. Инцидент осложнил и без того напряженные отношения между Нью-Дели и Исламабадом, вновь поставив регион на грань военного конфликта.

© REUTERS / Inter Service Public Relation (ISPR) Место нанесения ударов ВВС Индии по тренировочному лагерю террористов в Кашмире. 26 февраля 2019 года.

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В штате Джамму и Кашмир активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ - армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов, Исламабад эти обвинения отрицает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.