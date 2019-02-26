Жители Сочи выберут, на что потратят курортный сбор 2019 года

Ранее сообщалось, что за 2018 год в Сочи удалось собрать порядка 60 миллионов рублей курортного сбора.

СУХУМ, 26 фев – Sputnik. Власти Сочи проведут опрос среди горожан, который решит, на что будет потрачен курортный сбор за предстоящий сезон, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

"Сейчас жители и гости Сочи могут выбрать, что, по их мнению, нужно улучшить в курортной инфраструктуре города в последующие периоды проведения эксперимента. После завершения голосования, которое продлится до 10 марта, его результаты будут переданы в краевое министерство туризма", — сказано в сообщении.

© Sputnik / Нина Зотина Мобильное приложение для туристов запустят в Сочи

Большинство жителей города-курорта посчитали, что средства необходимо потратить на установку беседок, лавочек, урн, туалетных модулей и декоративных фотоконструкций. Эти работы в 2019 году планируется провести в первую очередь.

Городские власти уже заявляли, что в планах на 2019 год — собрать в два раза больше средств.

Холодный прием: отель из снега открыли в Сочи>>

Эксперимент по введению курортного сбора в России начался 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, 16 июля — в восьми муниципалитетах Краснодарского края. В Крыму эксперимент отложен до 1 мая 2019 года.