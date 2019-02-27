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Мессенджер WhatsApp

В WhatsApp будет введена новая функция

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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22210

Ранее сообщалось, что в новой версии приложения WhatsApp для IOS появилась возможность идентификации пользователя по отпечатку пальца (Touch ID) и лицу (Face ID).

СУХУМ, 27 фев – Sputnik. Разработчики WhatsApp в рамках борьбы со спамом разработали новую функцию мессенджера, с помощью которой пользователи смогут запретить или ограничить их добавление в групповые чаты, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Akket.

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Тем самым, пользователей WhatsApp невозможно будет добавить в какую-либо группу без их согласия. Пользователи смогут по умолчанию одобрять приглашения в группы исключительно от тех, кто записан в списке контактов, а все остальные приглашения будут автоматически заблокированы.

Более того, в мессенджере даже не будут "всплывать" подобные уведомления.

Подчеркивается, что новая функция заработает в последней тестовой версии WhatsApp, и в скором времени ее появление ожидается в обновленной версии мессенджера.

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Ранее сообщалось, что WhatsApp ввел дополнительную систему защиты для пользователей Apple.

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Теги:
WhatsApp Inc.


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