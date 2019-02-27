Эрдоган: контроль над буферной зоной в Сирии - прерогатива Турции

Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не слушает "дешевые доводы" тех государств, которые выступают против новой военной операции Турции на северо-востоке Сирии.

СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара никому не доверит контроль над буферной зоной в Сирии, так как от указанных территорий исходит серьезная угроза безопасности Турции, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.

Президент США Дональд Трамп предложил создать в Сирии буферную зону шириной около 30 километров на территориях, прилегающих к границе с Турцией. Эрдоган одобрил идею при условии, что буферная зона будет находиться под контролем Турции при поддержке союзников.

"Мы не можем доверить контролировать другим зону, откуда может исходить угроза для нас. Там будем мы", - сказал Эрдоган.

По его мнению, власти Сирии рассчитывают на помощь Анкары в урегулировании ситуации на севере страны.

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"Сирийцы настолько доверяют Турции, что местные племена настоятельно призывают нас принять меры в Манбидже", - сказал президент Турции.

Он призвал США выполнить обещание изъять оружие, ранее переданное Вашингтоном членам курдских формирований.

Кроме того, президент Турции в очередной раз заявил о намерении Анкары приобрести российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, несмотря на давление США, и исключил какие-либо шаги назад по этому вопросу.

"Президент России Владимир Путин предоставил нам хорошие возможности по условиям закупки С-400, и мы согласились. Если США нам предложат подходящие условия по ЗРК Patriot, то мы тоже можем сказать "да", но о шагах назад по С-400 речи быть не может. Мы не можем здесь отступить", - заявил Эрдоган.

Он подчеркнул, что надеется на изменение жесткой позиции США по поводу закупки Турцией С-400. "Наши соответствующие структуры сейчас ведут переговоры и будут продолжать их. Они также выступят перед конгрессом. Надеюсь, что этот неправильный американский подход изменится", - резюмировал турецкий лидер.

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Власти Турции занимают в этом вопросе твердую позицию и не намерены отказываться от С-400 даже при покупке Patriot — эти темы, по мнению администрации главы государства, "не связаны между собой".

Речь идет о поставке четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть — за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.

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Министр обороны Турции Хулуси Акар отмечал, что устанавливать С-400 в Турции начнут в октябре этого года.