МИД Индии сообщил о сбитом истребителе ВВС Пакистана

СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Официальный представитель индийского МИД Равиш Кумар заявил, что истребитель ВВС Пакистана был сбит в воздушном инциденте над спорным регионом Кашмир, Индия, со своей стороны, также потеряла один МиГ-21, передает РИА Новости.

"Пакистанская авиация была своевременно обнаружена, и индийские ВВС дали мгновенный ответ. В этом воздушном инциденте один истребитель ВВС Пакистана был сбит самолетом МиГ-21 индийских военно-воздушных сил", - сказал Кумар на специальном брифинге для журналистов.

"К сожалению, в этом инциденте мы также потеряли один МиГ-21. Пилот числится пропавшим без вести", - отметил дипломат.

© Sputnik / Евгений Биятов Армия Пакистана сбила два самолета ВВС Индии

Ранее министерство иностранных дел Пакистана заявило, что целью нанесения воздушных ударов по индийским самолетам в Кашмире была демонстрация "желания и готовности к самообороне". Глава пресс-службы пакистанских вооруженных сил генерал-майор Асиф Гафур заявил, что армия Пакистана арестовала двух пилотов ВВС Индии, одному из них требуется медицинская помощь.

Кризис в отношениях Индии и Пакистана резко обострился после 14 февраля, когда смертник подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад", руководитель которой Масуд Азхар, по информации Нью-Дели, базируется в Пакистане. Жертвами теракта стали 45 человек.

Два пилота из сбитых индийских самолетов арестованы в Пакистане>>

Индия обвинила Пакистан в поддержке террористических формирований, Исламабад отверг эти обвинения как "бездоказательные", предложив Нью-Дели провести совместное расследование случившегося. Инцидент осложнил и без того напряженные отношения между Нью-Дели и Исламабадом, вновь поставив регион на грань военного конфликта.