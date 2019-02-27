Три боевика ликвидированы в Нальчике

Подчеркивается, что по имеющимся данным, террористы планировали совершить теракт в в Кабардино-Балкарии.

СУХУМ, 27 фев – Sputnik. После ликвидации трех боевиков, находившихся в одном из частных домов в городе Нальчик, отменен режим контртеррористической операции, введенный утром в среду на части территории города, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб в Кабардино-Балкарии.

© AFP 2019 / JAVIER MANZANO В КБР ликвидировали одного из главарей боевиков

По данным НАК, трем боевикам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ боевики открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боя были ликвидированы. Личности боевиков установлены. Подчеркивается, что по имеющимся данным, террористы планировали совершить теракт в республике. Потерь среди правоохранителей и мирных жителей нет.

"В связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей приказом начальника управления ФСБ России по Кабардино-Балкарии правовой режим КТО и действовавшие на части территории Нальчика временные ограничения отменены", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что с 04:05 среды был введен режим КТО на части территории Нальчика, ограниченной улицами 1-я Линия, Ленинградская, Туполева, Пролетарская, а также руслом реки Нальчик от улицы Пролетарская до улицы Ленинградская. Сотрудники правоохранительных органов получили информацию о возможном месте нахождения членов религиозно-экстремистской группировки и их пособников, вынашивающих планы совершения преступлений террористической направленности.