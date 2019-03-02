Стала известна причина смерти Жореса Алферова

СУХУМ, 2 мар - Sputnik. Нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов скончался от острой сердечно-легочной недостаточности, рассказал РИА Новости представитель Санкт-Петербургского национального исследовательского академического университета РАН, который возглавлял Алферов.

© Sputnik / Владимир Федоренко Биография Жореса Алферова

По информации собеседника агентства, дата и место прощания с Алфёровым пока не определены. "Семья сейчас решает этот вопрос", - сказал он.

В конце ноября Алферов попал в больницу после того, как ему стало плохо на заседании РАН. Первоначально сообщалось об инсульте, однако затем в Академии наук пояснили, что это был гипертонический криз.

Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. Лауреат Нобелевской премии по физике (премия 2000 года за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов). Вице-президент РАН с 1991 до 2017 года.