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Жорес Алферов

Стала известна причина смерти Жореса Алферова

© Sputnik / Алексей Даничев
В мире
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Жорес Алферов скончался в субботу на 89-м году жизни.

СУХУМ, 2 мар - Sputnik. Нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов скончался от острой сердечно-легочной недостаточности, рассказал РИА Новости представитель Санкт-Петербургского национального исследовательского академического университета РАН, который возглавлял Алферов.

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Биография Жореса Алферова

По информации собеседника агентства, дата и место прощания с Алфёровым пока не определены. "Семья сейчас решает этот вопрос", - сказал он.

В конце ноября Алферов попал в больницу после того, как ему стало плохо на заседании РАН. Первоначально сообщалось об инсульте, однако затем в Академии наук пояснили, что это был гипертонический криз.

Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. Лауреат Нобелевской премии по физике (премия 2000 года за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов). Вице-президент РАН с 1991 до 2017 года.

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Теги:
Жорес Алферов


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