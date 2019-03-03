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Началась укладка газопровода Северный поток ‑ 2

Немецкие политики рассказали о новой "угрозе" от "Северного потока — 2"

© Фото : Nord Stream 2/ Axel Schmidt
В мире
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Ранее министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что правительство не исключает возможности изменения правовой базы, регулирующей газопровод "Северный поток – 2", ради обеспечения его соответствия требованиям ЕС.

СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Остановка транзита газа через территорию Украины после ввода в строй "Северного потока — 2" может нанести вред отношениям России и европейских стран, передает РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Handelsblatt.

Укладка труб газопровода Северный поток - 2
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Евросоюз может оставить "Северный поток-2" полупустым

Немецкое сми опросило опросил ряд политиков после недавних заявлений министра энергетики России Александра Новака о намерении Москвы сохранить транзит голубого топлива через Украину, однако министр отметил, что Киеву придется модернизировать свою газотранспортную систему. Немецкое издание нашло в этом "сомнение в возможности продолжать транзит через Украину".

Так, газета цитирцет слова заместителя председателя немецкой фракции ХДС/ХСС Йоханна Вадефула, который счиатет, что Россия рискует потерять доверие Германии.

"Если высказывание Новака действительно считать последним словом, то Германия может столкнуться с кризисом доверия, а в отношении "Северного потока — 2" можно сказать, что слову России верить нельзя", — цитирует Handelsblatt политика.

Депутат Европарламента от партии Зеленых Ребекка Хармс в интервью газете также отреагировала на слова Новака, и предложила возродить дискуссию о немецко-российском газопроводном проекте, а также об энергетических интересах Европы.

Судно Audacia компании Allseas (справа) во время укладки на германском участке трубопровода Северный поток - 2
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Германия изменит правовую базу ради реализации "Северного потока–2"

Кроме того, политик подчеркнула, что "Северный поток — 2" не отвечает интересам Евросоюза, а позицию министра энергетики России она назвала предсказуемой.

Проект "Северный поток-2"

"Северный поток-2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство трубопровода выдали Германия, Финляндия и Швеция.

Против реализации проекта выступают США, продвигающие планы по экспорту своего СПГ, и Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа в Европу. О политической ориентированности проекта также заявляли Латвия, Польша и Литва.

Построено более 600 километров газопровода "Северный поток — 2">>

Москва неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния, а правительство Германии не раз высказывалось о том, что расценивает "Северный поток-2" исключительно как экономический проект.

© Sputnik /
"Северный поток – 2"

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Теги:
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