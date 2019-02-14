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Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море. Архивное фото

Построено более 600 километров газопровода "Северный поток — 2"

© Nord Stream 2 / Wolfram Scheible
В мире
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Ранее финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран сообщил, что строительство первой нитки "Северного потока-2" будет завершено в ноябре, второй - в декабре.

СУХУМ, 14 фев - Sputnik. Nord Stream 2 AG уложил более 600 километров трубопровода "Северный поток-2", рассказал РИА Новости представитель компании Йенс Мюллер.

"Более 600 километров было уложено", - сказал Мюллер.

Кроме того, председатель немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что проект газопровода "Северный поток-2" невозможно просто повернуть назад, ключевые решения уже приняты.

"Северный поток-2" для меня, как и для других, конечно, не тот проект, который я поддерживаю всем сердцем. Но основополагающие решения были приняты раньше. Нельзя просто повернуть проект назад. Кроме того, у нас есть вполне легитимные экономические интересы в энергообеспечении", - заявила Крамп-Карренбауэр в интервью журналу Internationale Politik.

"Речь идет об экономическом проекте, который долгое время назад был запущен еще другим правительством в Германии. Кроме того, даже на пике холодной войны мы поддерживали экономические отношения с Россией. Они были стабильными", - сказала она.

Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Финском заливе. Архивное фото
© Foto/ Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Строительство первой нитки "Северного потока-2" планируют завершить к ноябрю

По словам Крамп-Карренбауэр, в вопросе "Северного потока -2" имеется противоречие интересов Германии, Украины, других восточноевропейских государств и США. Она подчеркнула, что американское руководство также защищает собственные экономические и политические интересы.

"Вопрос, станет ли Германия зависима от российского газа, оправдан. Только мы сейчас строим и терминалы СПГ, например, для американского газа. Таким образом я не вижу такой большой опасности впасть в зависимость", - подчеркнула Крамп-Карренбауэр. Она добавила, что нужно "реалистично сказать, что строительству газопровода уже не помешать, так как есть договоры и разрешения".

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Ангела Меркель, возглавляющая правительство Германии с 2005 года, ранее заявила, что не намерена претендовать на пост председателя ХДС, она также не собирается вновь становиться канцлером в 2021 году. В начале декабря председателем ХДС вместо Меркель в ходе съезда партии в Гамбурге была избрана Крамп-Карренбауэр.

Проект "Северный поток-2"

"Северный поток-2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Открытие газопровода Северный поток
© Sputnik / Григорий Сысоев
"Северный поток" поставил рекордные объемы газа в Европу в 2018 году

Разрешение на строительство трубопровода выдали Германия, Финляндия и Швеция.

Против реализации проекта выступают США, продвигающие планы по экспорту своего СПГ, и Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа в Европу. О политической ориентированности проекта также заявляли Латвия, Польша и Литва.

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Москва неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния, а правительство Германии не раз высказывалось о том, что расценивает "Северный поток-2" исключительно как экономический проект.

© Sputnik /
"Северный поток – 2"

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Теги:
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