Ученые предрекли человечеству участь "лягушки в кипятке"

СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Научная группа из США и Канады выяснила, что люди перестали остро реагировать на изменение погодных условий из-за постепенного учащения климатических аномалий, пишет РИА Новости со ссылкой на журнал Popular Science.

Ученые сравнили этот процесс с научной байкой о лягушке в кипятке. Если лягушка случайно окажется в кастрюле с кипятком, она моментально выпрыгнет и не пострадает. Однако если поместить земноводное в емкость с медленно нагревающейся водой, она ничего не почувствует и в итоге погибнет.