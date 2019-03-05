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Ученые предрекли человечеству участь "лягушки в кипятке"

© REUTERS / Lucas Jackson
В мире
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Ученые пришли к выводу, что из-за регулярных природных аномалий люди перестали их замечать и считать чем-то выходящим за рамки обычного.

СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Научная группа из США и Канады выяснила, что люди перестали остро реагировать на изменение погодных условий из-за постепенного учащения климатических аномалий, пишет РИА Новости со ссылкой на журнал Popular Science.

Ученые сравнили этот процесс с научной байкой о лягушке в кипятке. Если лягушка случайно окажется в кастрюле с кипятком, она моментально выпрыгнет и не пострадает. Однако если поместить земноводное в емкость с медленно нагревающейся водой, она ничего не почувствует и в итоге погибнет.

© Foto / Government of Queensland, Australia, Department of Environment and Heritage Protection (EHP)
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Схожая ситуация происходит и с изменениями климата - человечество неосознанно перестает оценивать их как аномалии и не задумывается об их возможных негативных последствиях. Как отмечают специалисты, память фиксирует лишь ограниченные периоды времени, поэтому люди сравнивают изменения лишь с произошедшими за последний период и перестают воспринимать их как ненормальные.

Научная группа проанализировала более двух миллионов сообщений американцев в социальных сетях, сделанных с 2014-го по 2016 год. Все они касались погоды. Ученые соотнесли эти публикации с климатическими показателями в указанный период.

Чтобы изменить ситуацию, ученые считают, людям необходимо быть в курсе более масштабного исторического контекста.

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