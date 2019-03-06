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Самолет F15 Eagle ВВС Израиля

ВВС Израиля нанесли удар по базе ХАМАС в секторе Газа

© AFP 2019 / Ariel Schalit
В мире
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Ранее сообщалось, что США готовят дорожную карту ближневосточного урегулирования под названием "сделка века" с начала президентского срока Дональда Трампа, однако до сих пор известно совсем немного о ее деталях.

CУХУМ, 6 мар - Sputnik. Военно-воздушные силы Израиля атаковали в секторе Газа базу военизированных формирований правящего движения ХАМАС, сообщает РИА Новости.

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Корреспондент агентства наблюдал два авиаудара, которые были нанесены по базе "Бадр" в центральной части сектора Газа. Информации о пострадавших пока не поступало.

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Официальные израильские лица факт налета пока не комментируют. Бомбардировки сектора Газа в последнее время чаще всего проводятся в ответ на запуск палестинцами через границу воздушных шаров с зажигательными или взрывными устройствами.

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Теги:
Сектор Газа


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