ВВС Израиля нанесли удар по базе ХАМАС в секторе Газа

Ранее сообщалось, что США готовят дорожную карту ближневосточного урегулирования под названием "сделка века" с начала президентского срока Дональда Трампа, однако до сих пор известно совсем немного о ее деталях.

CУХУМ, 6 мар - Sputnik. Военно-воздушные силы Израиля атаковали в секторе Газа базу военизированных формирований правящего движения ХАМАС, сообщает РИА Новости. © Sputnik / Валерий Мельников Лавров: Москва готова провести саммит лидеров Палестины и Израиля

Корреспондент агентства наблюдал два авиаудара, которые были нанесены по базе "Бадр" в центральной части сектора Газа. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ситуация в секторе Газа "вот-вот взорвется", считают в ООН>>

Официальные израильские лица факт налета пока не комментируют. Бомбардировки сектора Газа в последнее время чаще всего проводятся в ответ на запуск палестинцами через границу воздушных шаров с зажигательными или взрывными устройствами.