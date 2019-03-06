Эксперты назвали самые ожидаемые смартфоны 2019 года

В список попали смартфоны от компаний Samsung, Huawei, Motorola, Google, OnePlus, а также новинки от корпорации Apple.

СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Издание Business Insider опубликовало список самых ожидаемых смартфонов, которые должны появиться в продаже в 2019 году, передает РИА Новости.

Samsung Galaxy Fold интересен складывающимся экраном, благодаря которому устройство может объединяет в себе обычный смартфон и планшет. Цена на гаджет будет достигать двух тысяч долларов (около 130 тысяч рублей).

© Foto / Business Insider Intelligence Samsung Galaxy Fold

Кроме того, издание обратило внимание на Samsung Galaxy Note 10. Данную линейку выгодно выделяет увеличенный по сравнению с серией Galaxy S экран, а также наличие стилуса. По традиции, презентация новинки может состояться в конце лета.

© Foto / YouTube/MKBHD The Samsung Galaxy Note 9

Смартфон китайского производства Huawei Mate X, как и Samsung Galaxy Fold, также имеет сгибающийся экран. Предполагается, что стоимость Mate X будет достигать 2,6 тысячи долларов (приблизительно 170 тысяч рублей), а его производство начнется в середине года.

© Foto / Reuters Huawei Mate X

Motorola Razr, пользовавшаяся популярностью в начале 2000-х годов, может обрести вторую жизнь в обновленном формате, пишет Business Insider.

Новинка, как и вышеперечисленные смартфоны, также будет иметь гибкий экран, а цена на нее составит порядка 1,5 тысячи долларов (почти 100 тысяч рублей).

© Foto / Jeff Roberson A Motorola Razr

Google Pixel 3 Lite представляет собой дешевую версию флагманского Pixel 3, при этом стоить новый гаджет будет гораздо меньше, чем нынешний iPhone XR, который реализуется по цене в 749 долларов (около 50 тысяч рублей).

© Foto / Hollis Johnson/Business Insider The Google Pixel 3

Устройство OnePlus 7 должно стать преемником модели OnePlus 6T, которую издание считает одной из лучших в 2018 году.Обновленный гаджет будет функционировать на основе процессора Qualcomm Snapdragon 855.

© Foto / Antonio VIllas-Boas/Business Insider The OnePlus 6T

В подборке естественно оказалась и техника компании Apple. Американская корпорация намерена выпустить три новых iPhone в 2019 году в качестве преемников своих последних моделей – смартфонов iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max.

© Foto / Edgar Su The iPhone XS

Ранее Business Insider опубликовал список 20 лучших моделей смартфонов, вышедших за последнее время.