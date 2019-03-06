Лавров: Москва будет добиваться вывода беженцев из лагеря "Рукбан" в Сирии

Ранее в экстренном совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии говорится, что США, по сути, сорвали гуманитарную операцию по спасению людей, находящихся в лагере беженцев "Рукбан".

СУХУМ, 6 мар - Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Кувейта Сабахом Аль-Халедом Ас-Сабахом заявил, что Россия будет добиваться вывода беженцев из лагеря "Рукбан" в Сирии, передает РИА Новости.

"Мы будем, и об этом министерство обороны твердо заявило, настаивать на том, чтобы этих людей перестали держать в этом лагере помимо их воли", - сказал Лавров.

Кроме того, Сергей Лавров отметил, что позиция Вашингтона по ситуации в лагере беженцев "Рукбан" свидетельствует о том, что он нужен Вашингтону для оправдания своего незаконного пребывания в Сирии.

© AFP 2019 / Khalil Mazraawi США сорвали выполнение гуманитарной операции в "Рукбане"

Глава МИД напомнил, что в лагере был проведен опрос, и 95% из находящихся там людей заявили о желании незамедлительно вернуться в свои дома. Лавров также обратил внимание на то, что российские военные вместе с сирийским правительством организовали два гуманитарных коридора для беженцев.

"Но теперь США стали заявлять, что они не выпустят беженцев из этого лагеря", - сказал Лавров.

Министр указал, что Россия пыталась выяснить у американских военных, как осуществляется снабжение лагеря всем необходимым.

"Оказывается, снабжают из-за границы – из Ирака или Иордании. Но если так беспокоятся о гражданских лицах, которые оказались в очень тяжелой ситуации в лагере "Рукбан", то можно и их, наверное, снабжать было всем необходимым, а не через бандитов, которые контролируют большую территорию зоны Ат-Танф", - подчеркнул Лавров.

"И тот факт, что от этого американцы уходили, и тот факт, что требовали только гуманитарный конвой из Дамаска, и то, что не выпускают сейчас, по сути дела, людей, держат их в заложниках, наводит на одну очень неприятную мысль – о том, что этот лагерь беженцев нужен американцам, чтобы продолжать оправдывать там свое незаконное военное присутствие", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Сергей Лавров также отметил, что Россия и США сохраняют военное и политическое присутствие в Сирии, Москве это важно для понимания происходящего в стране.

© AFP 2019 / Delil Souleiman Два гумкоридора для беженцев из лагеря Рукбан открыли в Сирии

"У нас контакты с США по сирийским делам сохраняются. Это и контакты по линии военных, так называемый контакт деконфликтинга, который достаточно полезный. И есть контакты, которые затрагивают более широкую сирийскую проблематику, что тоже небесполезно, учитывая, что США, пусть и незаконно, но де-факто находятся на территории САР, реализуют там свои замыслы, которые не всегда транспарентны", - заявил он.

Лавров пояснил, что ввиду нетранспарентности действий США, "когда появляется возможность позадавать им прямые вопросы по поводу их истинных целей, это всегда бывает важно для нашего собственного понимания происходящего".

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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжается зачистка от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России