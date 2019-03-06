"Роскосмос" подготовит робота "Федора" к полету на МКС

Ранее человекоподобный робот SAR-401 прошел испытания в Центре подготовки космонавтов на тренажерах для имитации выхода космонавтов в открытый космос и передвижения на других планетах в скафандре.

СУХУМ, 6 мар - Sputnik. Советник главы "Роскосмоса" по науке Александр Брошенко заявил, что в скором времени начнется подготовку робота "Федора" к полету на МКС на беспилотном космическом корабле "Союз", который отправится в космос этим летом, передает РИА Новости.

"Федор, точнее его модификация, которая полетит на "Федерации", это одна история. Мы этот вопрос прорабатываем и планируем. Что касается вопроса полета на "Союзе", этот вопрос прорабатывается в рамках пускового графика, который нам дают, в случае принятия решения по пилотируемому кораблю "Союз МС". В ближайшее время на космодроме Байконур будет отработан определенный формат этого полета", - сказал он.

Ранее сообщалось, что один или два "Федора" могут в 2019 году отправиться на Международную космическую станцию.

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Также сообщалось, что "Федор" станет первым пассажиром нового российского космического корабля "Федерация".