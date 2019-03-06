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Готов на треть: "Газпром" отчитался о строительстве "Северного потока — 2"

Nord Stream 2
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Ранее финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран сообщил, что строительство первой нитки "Северного потока-2" будет завершено в ноябре, второй - в декабре.

СУХУМ, 6 мар - Sputnik. "Газпром" проложил треть газопровода "Северный поток-2", передает РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

"К настоящему времени в Балтийском море уложено 818 километров труб — это уже ровно треть общей протяженности газопровода", - говорится в заявлении по итогам переговоров председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и председателя правления австрийской OMV Райнера Зеле.

Укладка труб газопровода Северный поток - 2
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
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Кроме того, Миллер и Зеле обсудили рост экспорта газа из России в Австрию. По предварительной информации, "Газпром" с 1 января по 5 марта увеличил объемы поставок газа в Австрию на 32,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, до 3,3 миллиарда кубометров.

Проект "Северный поток-2"

"Северный поток-2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство трубопровода выдали Германия, Финляндия и Швеция.

Против реализации проекта выступают США, продвигающие планы по экспорту своего СПГ, и Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа в Европу. О политической ориентированности проекта также заявляли Латвия, Польша и Литва.

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Москва неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния, а правительство Германии не раз высказывалось о том, что расценивает "Северный поток-2" исключительно как экономический проект.

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Теги:
Северный поток


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