Раулю Арашукову предъявлено обвинение

Ранее следователи провели обыски по 70 местам жительства и в рабочих кабинетах сотрудников правоохранительных органов в Карачаево-Черкесии, Дагестане и Ставрополье по делу сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова.

СУХУМ, 6 мар - Sputnik. Представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что СК России предъявил Раулю Арашукову обвинение по делу о мошенничестве с газом и создании преступного сообщества, передает РИА Новости.

"В рамках уголовного дела о хищении природного газа, поставляемого ПАО "Газпром" в ряд субъектов Северо-Кавказского федерального округа, Главным следственным управлением СК России предъявлено обвинение советнику генерального директора ОАО "Газпром межрегионгаз" Раулю Арашукову. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных статьей УК РФ "Мошенничество, создание преступного сообщества", - сказала Петренко.

По информации следствия, в октябре 2002 года Арашуков создал организованную преступную группу для осуществления хищений природного газа ПАО "Газпром", поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Следком России провел более 70 обысков по делу Арашуковых

"Обвиняемый вовлек в организованную группу своих родственников и знакомых. Используя свое влияние и служебное положение, он способствовал их назначению на различные должности на предприятиях газовой отрасли", - подчеркнула Петренко.

Она также отметила, что в результате совершения указанных преступлений ПАО "Газпром" причинен материальный ущерб на сумму не более 31 миллиарда рублей.

32-летнего сенатора Рауфа Арашукова, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.

Сенатора Арашукова арестовали на два месяца>>

По данному делу был также арестован его отец, советник главы "Газпром Межрегионгаз" Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома". К настоящему моменту арестованы семь фигурантов: оба Арашукова и их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа. Несколько человек находятся в розыске.