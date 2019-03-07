Обнародованы кадры перехвата Су-27 американского самолета-разведчика

В перехвате участвовал российский истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне.

CУХУМ, 7 мар – Sputnik. Министерство обороны России обнародовало видео перехвата истребителем Су-27 американского самолета-разведчика RC-135 ВВС в небе над Балтийским морем, передает РИА Новости.

На кадрах можно увидеть, как истребитель Минобороны России приближается к американскому самолету, после чего сопровождает его на безопасном удалении.

После удаления самолета США от российской границы истребитель в штатном режиме вернулся на аэродром базирования.

RC-135 - серия самолетов для радиоэлектронной разведки и аэрофотосъемки, не имеющих вооружения, в составе ВВС и ВМФ США.

Активность иностранных самолетов-разведчиков у границ России

В последнее время активность зарубежных самолетов-разведчиков у российских границ увеличилась. Особенно заметна деятельность американских летательных аппаратов.

Всего за минувший год подразделения радиотехнических войск российских ВКС обнаружили и сопроводили более 980 тысяч летательных аппаратов, из которых более тысячи — самолеты-разведчики. Дежурные силы приводились в готовность номер один свыше четырех тысяч раз.

Минобороны предостерегало Соединенные Штаты от подобных операций, однако Вашингтон ответил на это отказом.

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Первого марта американский самолет Boeing OC-135B провел наблюдательный полет над территорией России. Облет проходил в рамках международного Договора по открытому небу, подписанного членами ОБСЕ в 1992 году. Согласно документу, государства могут проводить разведывательные полеты над территорией других стран-участниц и собирать информацию об их войсках.