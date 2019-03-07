Обнародованы кадры перехвата Су-27 американского самолета-разведчика

CУХУМ, 7 мар – Sputnik. Министерство обороны России обнародовало видео перехвата истребителем Су-27 американского самолета-разведчика RC-135 ВВС в небе над Балтийским морем, передает РИА Новости.
На кадрах можно увидеть, как истребитель Минобороны России приближается к американскому самолету, после чего сопровождает его на безопасном удалении.
#Видео Российский истребитель #Су27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне поднимался для перехвата самолета-разведчика #RC135 #ВВС #США над нейтральными водами Балтийского моря https://t.co/fbo8lzhWkJ @RussiaInUSA @MID_RF #Перехват #БалтийскоеМоре pic.twitter.com/evkmyub4fy— Минобороны России (@mod_russia) 7 марта 2019 г.
После удаления самолета США от российской границы истребитель в штатном режиме вернулся на аэродром базирования.
RC-135 - серия самолетов для радиоэлектронной разведки и аэрофотосъемки, не имеющих вооружения, в составе ВВС и ВМФ США.
Активность иностранных самолетов-разведчиков у границ России
В последнее время активность зарубежных самолетов-разведчиков у российских границ увеличилась. Особенно заметна деятельность американских летательных аппаратов.
Всего за минувший год подразделения радиотехнических войск российских ВКС обнаружили и сопроводили более 980 тысяч летательных аппаратов, из которых более тысячи — самолеты-разведчики. Дежурные силы приводились в готовность номер один свыше четырех тысяч раз.
Минобороны предостерегало Соединенные Штаты от подобных операций, однако Вашингтон ответил на это отказом.
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Первого марта американский самолет Boeing OC-135B провел наблюдательный полет над территорией России. Облет проходил в рамках международного Договора по открытому небу, подписанного членами ОБСЕ в 1992 году. Согласно документу, государства могут проводить разведывательные полеты над территорией других стран-участниц и собирать информацию об их войсках.