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Снегопад в Сочи

Экстренное предупреждение из-за непогоды объявлено в Сочи

© Sputnik / Нина Зотина
В мире
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В Сочи накануне 8 марта резко ухудшилась погода.

СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Экстренное предупреждение объявлено из-за угрозы налипания мокрого снега в четверг в Сочи, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

Власти предупредили жителей города об усилении ветра, дожде, тумане и гололеде, в предгорной зоне высокую опасность создают обильные снегопады.

"Экстренное предупреждение ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю: в первой половине дня 7 марта в предгорной зоне и низких горах Сочи ​ожидается сильное налипание мокрого снега на провода и деревья", - сказано в сообщении.

Более того, в горах курорта до конца четверга продолжает действовать штормовое предупреждение из-за угрозы схода лавин.

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Спасатели настоятельно рекомендуют отказаться от выхода в горы.​

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Теги:
МЧС РФ, Сочи


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