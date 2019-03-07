Экстренное предупреждение из-за непогоды объявлено в Сочи

СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Экстренное предупреждение объявлено из-за угрозы налипания мокрого снега в четверг в Сочи, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

Власти предупредили жителей города об усилении ветра, дожде, тумане и гололеде, в предгорной зоне высокую опасность создают обильные снегопады.

"Экстренное предупреждение ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю: в первой половине дня 7 марта в предгорной зоне и низких горах Сочи ​ожидается сильное налипание мокрого снега на провода и деревья", - сказано в сообщении.

Более того, в горах курорта до конца четверга продолжает действовать штормовое предупреждение из-за угрозы схода лавин.

Ахба рассказала, чего ждать от начала весны в Абхазии>>

Спасатели настоятельно рекомендуют отказаться от выхода в горы.​