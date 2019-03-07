Конкурент Bentley и Rolls-Royce: американский автопортал оценил Aurus

Ранее Минпромторг России сообщил, что с середины февраля в дилерских салонах начался прием заявок на лимузины и седаны Aurus.

СУХУМ, 7 мар – Sputnik. В материале американского автомобильного портала Carscoops отметили, что автомобили Aurus являются конкурентом "легендарных брендов" Bentley и Rolls-Royce, сообщает РИА Новости.

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"Эти роскошные автомобили российского производства стилистически напоминают Rolls-Royce", - подчеркнул автор статьи.

По его словам, наиболее "примечателен" бронированный лимузин Aurus Senat L700, своими размерами превосходящий такие модели, как Rolls-Royce Phantom и Maybach 62. При этом более компактный седан Aurus Senat L600 тоже нельзя назвать "крошечным".

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"Внешний стиль нельзя назвать абсолютно новаторским. Между тем, салон, несомненно, роскошен. Он имеет премиальную кожаную обивку, деревянную отделку и металлические акценты", - сказано в статье.

Кроме того, автор отмечает, что Aurus достаточно высокотехнологичен. В частности, он укомплектован цифровой приборной панелью, информационно-развлекательной системой с широким экраном и двухэкранной развлекательной системой для пассажиров, встроенной в задние сиденья.

© Sputnik / Владимир Песня Президентский уровень: опубликовано видео из салона лимузина Aurus

"Как Bentley и Rolls-Royce, Aurus имеет систему персонализации, которая позволяет покупателям настраивать практически каждый аспект интерьера", - указывает Carscoops.

Aurus — это рыночное название семейства автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства на основе единой модульной платформы, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Проект под кодовым именем "Кортеж" реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров.

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Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Ориентировочная цена машин семейства "Кортеж", которые появятся в продаже под брендом Aurus, будет начинаться примерно от 10 миллионов рублей.