Фейки в прошлом: Госдума запретила распространение ложной информации

СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Государственная Дума России приняла в третьем и окончательном чтении законопроект о запрете на распространение фейковой информации, передает РИА Новости.
Закон запрещает публикацию недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом правдивых сообщений, если она угрожает жизни, здоровью, имуществу граждан, либо ставит под угрозу общественный порядок и безопасность.
Как это будет работать
В случае обнаружения фейка генпрокурор России или его заместители должны будут сделать запрос в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к ресурсам-нарушителям.
Роскомнадзор в свою очередь обязан в самое короткое время сообщить в редакцию издания о необходимости удалить недостоверную информацию.
Если это не происходит, Роскомнадзор получает право блокировки ресурса. В том случае, если владелец издания все же удаляет фейк после временной блокировки, ему придется направить в Роскомнадзор специальное уведомление об этом. После чего доступ к ресурсу будет восстановлен.
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Подчеркивается, что установленный порядок ограничения доступа к информационному ресурсу не применяется в случае размещения недостоверной общественно значимой информации новостным агрегатором.