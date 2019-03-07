Фейки в прошлом: Госдума запретила распространение ложной информации

Законопроект в конце прошлого года внесли в Госдуму сенатор Андрей Клишас и группа парламентариев.

СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Государственная Дума России приняла в третьем и окончательном чтении законопроект о запрете на распространение фейковой информации, передает РИА Новости. CC0 Детей зомбируют по государственному ТВ "фейк-новостями Путина"

Закон запрещает публикацию недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом правдивых сообщений, если она угрожает жизни, здоровью, имуществу граждан, либо ставит под угрозу общественный порядок и безопасность.

Как это будет работать

В случае обнаружения фейка генпрокурор России или его заместители должны будут сделать запрос в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к ресурсам-нарушителям.

Роскомнадзор в свою очередь обязан в самое короткое время сообщить в редакцию издания о необходимости удалить недостоверную информацию.

© Sputnik / Алексей Куденко Симоньян о фейках Би-би-си: все по методичке

При этом специально созданная информационная система фиксирует дату и время отправки уведомления. Издание в свою очередь обязано удалить недостоверную информацию сразу после получения документа.

Если это не происходит, Роскомнадзор получает право блокировки ресурса. В том случае, если владелец издания все же удаляет фейк после временной блокировки, ему придется направить в Роскомнадзор специальное уведомление об этом. После чего доступ к ресурсу будет восстановлен.

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Подчеркивается, что установленный порядок ограничения доступа к информационному ресурсу не применяется в случае размещения недостоверной общественно значимой информации новостным агрегатором.