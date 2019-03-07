Эрдоган не исключил покупку у России комплексов С-500

Накануне Госдеп США заявил, что покупка Турцией С-400 приведет к отказу от предоставления ей передовых технологий, приостановке ее участия в программе создания американских истребителей пятого поколения F-35 и санкциям.

СУХУМ, 7 мар — Sputnik. Президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган допустил возможность заключения с Россией сделки по покупке ракетных комплексов С-500, сообщает РИА Новости.

При этом глава Турции подчеркнул, что сделка по С-400 закончена и "шагов назад быть не может".

"Все обговорено, согласовано, от кредитных условий до совместного производства, подписи поставлены, шагов назад быть не может. Это будет безнравственно... Надеюсь, в июле получим первую партию С-400", — сказал Эрдоган.

Кроме того, турецкий лидер заявил, что покупку у США ЗРК Patriot Турция обсуждала еще с Бараком Обамой.

© Sputnik / Алексей Мальгавко Россия осенью передаст Турции комплексы С-400

"С уважаемым президентом США Дональдом Трампом тоже обсуждали. Мы им сказали: если можете дать — давайте. Совместное производство, передача технологии — непреложное условие. А то получится: "Мы тебе дадим, но ключ будет у нас". Прошу прощения, но так дело не пойдет", — резюмировал Эрдоган.

Подписанный в 2017 году контракт на поставку Турции ЗРК С-400 стал поводом для дипломатических трений между Анкарой и Вашингтоном, который требующим от Турции отказа от российских комплексов в пользу американского ЗРК Patriot.

Руководство Турции занимает в этом вопросе твердую позицию и не немерено отказываться от С-400 даже при покупке Patriot — эти темы, по мнению администрации, "не связаны между собой".

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Речь идет о поставке четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть — за счет российского кредита. По словам вице-премьера Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки. Министр обороны Турции Хулуси Акар отмечал, что устанавливать С-400 в Турции начнут в октябре этого года.