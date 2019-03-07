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LG запатентовала уникальный растягивающийся дисплей смартфона

© AFP 2019 / JOSEP LAGO
В мире
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Разработчики на сегодняшний день работают над технологией, благодаря которой смартфон сможет растягиваться во все стороны.

СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Компания высоких технологий LG получила патент на инновационную технологию, сообщает портал iReactor.

Внешне устройство ничем не будет отличаться от других смартфонов, однако его исключительное и конкурентное преимущество заключается в том, что корпус модели будет сконструирован из нескольких частей.

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Наряду с растягивающимся дисплеем это позволяет пользователю тянуть за корпус, чтобы в итоге увеличить размер гаджета. Действие будет можно произвести как сверху, так и снизу, а также с любой другой стороны. По завершению использования детали могут быть возвращены в изначальное положение. Диагональ экрана при этом сокращается.

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На первый взгляд смартфон будет иметь несколько уникальных функций, таких как размер дисплея, а также появление дополнительной информации в связи с увеличением экрана.

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Теги:
LG Electronics


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