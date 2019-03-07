Закон о штрафах за оскорбление государства принят Госдумой

Ранее Государственная Дума России приняла в третьем и окончательном чтении законопроект о запрете на распространение фейковой информации.

СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Государственная дума приняла закон об административной ответственности за распространение информации, оскорбляющей общество, государство и человеческое достоинство, сообщает РИА Новости.

Законопроект предполагает введение за неуважительные публикации штрафы от 30 до 100 тысяч рублей. Рецидив правонарушения повлечет наложение штрафа от 100 до 200 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. © Sputnik / Владимир Федоренко Фейки в прошлом: Госдума запретила распространение ложной информации

В случае если те же правонарушения были осуществлены гражданином, который ранее привлекался к административному наказанию за аналогичное административное правонарушение более двух раз, они будут караться штрафом от 200 до 300 тысяч рублей, либо арестом на 15 суток.

Профильный комитет Госдумы поддержал законы о запрете фейков и оскорблении государства>>

Информация обо всех случаях возбуждения дел об указанных административных правонарушениях в течение суток должна быть передана в органы прокуратуры России.