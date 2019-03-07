Он на коне: Путин проехал верхом на гнедом "полицейском"

Президент России приехал в полк накануне 8 Марта.Сотрудницы конной и туристической полиции ранее пригласили главу государства посмотреть, как они несут службу.

СУХУМ, 7 мар — Sputnik. Владимир Путин посетил первый оперативный полк полиции ГУМВД по Москве и сам проехал верхом по манежу, сообщает РИА Новости.

Для Путина подготовили гнедого коня, президент сел в седло и сделал несколько кругов. В выезде с президентом приняли участие еще шестнадцать лошадей, большинство — белые, но были и несколько серых "в яблоках".

Лидер России приехал не с пустыми руками, привез с собой подарок — четырехлетнего жеребца известной русской породы "орловская рысистая" по кличке "Золотой луч".

© Sputnik / Валерий Мельников Президент РФ В. Путин посетил 1-й оперативный полк полиции ГУ МВД РФ

В ответ сотрудники конной полиции подарили главе государства подкову — на удачу.

Манеж к приближающемуся Международному женскому дню был украшен: на покрытом опилками полу из подкрашенных опилок выложили дату 8 марта с ярким разноцветным орнаментом вокруг.

Путин опять обскакал всех, подарив женскому полицейскому полку орловского рысака pic.twitter.com/SFOep0cGby — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 7 марта 2019 г.

Первый оперативный полк укомплектован двумя кавалерийскими батальонами и спецбатальоном, исполняющим функции туристической полиции. В полку числится 857 единиц личного состава, в том числе московская конная полиция — 270 сотрудников и 198 лошадей.

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Сотрудники полка обеспечивают правопорядок и общественную безопасность при проведении массовых мероприятий, несут патрульную службу в городских лесопарках.

Туристическая полиция обеспечивает безопасность гостей столицы, помогает туристам, патрулирует пешеходные зоны, а также оперативно расследует кражи и разбойные нападения на гостей столицы.

История полка

Полк сформировали весной 1918 года. В те годы он именовался Конным Дивизионом Московской милиции имени Комиссариата Путей сообщения и ЦЕНТРАНа. Дивизион занимался охраной общественного порядка. За образцовое выполнение обязанностей и борьбу с бандитизмом 1 апреля 1922 года награжден Почетным Красным знаменем, которое вручал председатель ВЧК Феликс Дзержинский.

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Во время Великой Отечественной войны кавалеристы круглосуточно патрулировали улицы, охраняли важнейшие городские объекты. В 1959 году полк расформировали, сохранился лишь один кавалерийский эскадрон.

В декабре 1980 года после присоединения четырех пеших и одной автомобильной роты был сформирован четвертый полк патрульно-постовой службы милиции ГУВД Мосгорисполкома.

В 2001 году был реорганизован в оперативный полк милиции, позднее, в 2004 году — в первый оперативный полк милиции, а в 2011 году — в 1-й оперативный полк полиции ГУМВД.