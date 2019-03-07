Адвокат: Вышинскому вменяют чужие публикации 2014 года

СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Адвокат Андрей Доманский заявил, что руководителю сайта РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому вменяют чужие материалы, причем опубликованные еще в 2014 году и с дисклеймером, что редакция не несет за них ответственности, сообщает РИА Новости.

"Дело против Кирилла Вышинского сфабриковано. Его преследуют за эссе, размещенные на его сайте. Он не был автором этих очерков, он был главным редактором; они были опубликованы в разделе "Мнения" вместе с заявлением об отказе от ответственности за то, что мнение автора может отличаться от мнения редакции и что редакция не несет ответственности за содержание", - заявил Доманский.

Он заметил, что статьи были сделаны еще в 2014 году, а арест Вышинского произошел в 2018 году. По мнению юриста, в течение этих нескольких лет в отношении РИА Новости Украина "различные правительственные структуры и общественные организации проводили детальные проверки", и они "не нашли ничего плохого в опубликованных материалах".

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Кроме того, Андрей Доманский рассказал, что обсудил с российским омбудсменом Татьяной Москальковой возможность обмена Кирилла Вышинского на арестованных в России украинских граждан.

Доманский отметил, что он вынужден обсуждать ход процесса с посольством и другими представителями России, так как Вышинский российский гражданин, а потом украинская прокуратура представляет это как доказательство связи адвоката с Россией.

"Мои телефонные разговоры с российским омбудсменом также используются против меня. Я обсуждал вероятность обмена пленными с ней (Татьяной Москальковой)", - заявил Доманский в интервью канадской журналистке Еве Барлетт для публикации на сайте Mint Press.

Доманский обратил внимание на то, что арест Вышинского состоялся 15 мая 2018 года, и сразу после этого многочисленные политики и общественные деятели Украины заявили, что Вышинского следует обменять на украинских заключенных, содержащихся в России.

"Избирательная кампания в Украине идет полным ходом. Ввиду президентских выборов (31 марта), парламентских выборов осенью, а также того факта, что экипажи украинских военных кораблей были задержаны РФ во время инцидента в Керченском проливе, и общественное мнение требует их освобождения, многие политики хотели бы провести обмен политическими заключенными, а затем использовать его как свое достижение в избирательном соревновании. Так что дело Вышинского будет продлено как можно дольше", - считает адвокат.

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Дело Вышинского

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу.

Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства. Заявление об этом было подано в канцелярию президента Украины, однако тот пока не подписал соответствующего указа.

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Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Прокуратура Украины 14 января сообщила о завершении расследования дела Вышинского. Более 30 томов дела переданы для ознакомления самому журналисту и его адвокатам.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении Вышинского. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста.

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Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.