Сергей Лавров: Россия будет биться за Вышинского

Россия будет делать все, чтобы журналист Кирилл Вышинский был освобожден и вернулся к своим профессиональным обязанностям, заявил ранее Сергей Лавров на большой пресс-конференции для российских и иностранных СМИ.

СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет "биться до последнего" для позитивного разрешения ситуации с арестованным в Киеве руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским, передает РИА Новости.

"Мы будем за Кирилла Вышинского биться до достижения позитивного результата", - заявил министр.

Дело Вышинского

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу.

© REUTERS / Stringer Вышинский в день рождения выразил благодарность Путину за поддержку

Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства. Заявление об этом было подано в канцелярию президента Украины, однако тот пока не подписал соответствующего указа.

Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

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Прокуратура Украины 14 января сообщила о завершении расследования дела Вышинского. Более 30 томов дела переданы для ознакомления самому журналисту и его адвокатам.

© Sputnik / Стрингер Представитель ОБСЕ по СМИ призвал Киев освободить Вышинского

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении Вышинского. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста.

Полный текст письма Кирилла Вышинского>>

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.