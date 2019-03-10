Мадуро: против Венесуэлы применили оружие высоких технологий

Большая часть Венесуэлы в четверг, 7 марта осталась без света из-за аварии на ГЭС "Эль-Гури". Обесточенным оказался 21 штат из 23.

CУХУМ, 10 мар - Sputnik. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил врагов страны в атаках на систему электроснабжения с использованием высокотехнологичного оружия.

© AFP 2019 / MATIAS DELACROIX Венесуэла подаст жалобу в ООН из-за кибератаки на энергосистему страны

"Они использовали оружие высоких технологий. Правые экстремисты из оппозиции - авторы и исполнители этих атак против страны, и они использовали высокие технологии, которые в мире есть только у правительства США, использовали высокотехнологичное оружие. И мы это все узнаем, потому что бог всегда на нашей стороне, а правда проявится - откуда, как и кто это сделал", - заявил Мадуро на митинге в Каракасе.

"Эти атаки совершались с применением высоких научных достижений, были электромагнитные атаки против национальных электрических линий", - сказал президент.

По утверждению лидера Венесуэлы, против государства ведется электрическая, экономическая, финансовая, политическая и заговорщицкая война.

"Война имеет целью нанести урон Венесуэле и всему ее населению - без разделения и разбора. Этого никогда не произойдет, но я скажу: если однажды американцы осмелятся предпринять преступные военные действия против страны, как того просит оппозиция, бомбы что, упадут только на чавистов? Мы должны это держать в уме, и боливарианский народ должен понимать, что он несет на своих плечах безопасность, стабильность, мир, мы - гаранты помощи нашей родине", - сказал Мадуро.

Кроме того, Мадуро проинформировал о том, что в связи с перебоями электричества отдал поручение гарантировать с понедельника обеспечение граждан продуктовыми наборами. Отдельно он распорядился оказать помощь госпиталям по всей стране и обеспечить подвоз питьевой воды цистернами в дома венесуэльцев.

© AP Photo / Fernando Llano Венесуэла осталась без света, энергетики заявили о диверсии на ГЭС "Эль-Гури"

Глава Венесуэлы также сообщил, что в субботу днем на один из энергетических объектов страны была проведена кибератака, которая не дала властям восстановить электроснабжение.

"Сегодня мы возобновили электроснабжение на 70% территории страны, однако в полдень была совершена еще одна кибератака на один из объектов, который до той поры работал идеально. По этой причине был прерван весь прогресс, которого нам удалось достичь к середине дня", - сказал Мадуро.

Подача электроэнергии была прервана в субботу вечером и в муниципалитете Чакао на востоке Каракаса, где расположен ряд зарубежных дипломатических представительств. В Чакао находятся дипмиссии Японии, Бельгии, Испании, Бразилии, Швейцарии, ФРГ, Аргентины, Перу и других государств.

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© AFP 2019 / Matias Delacroix Каракас во время отключения электричества. 7 марта 2019

До недавнего времени Чакао оставался одной из малочисленных зон в Каракасе, которая, несмотря на частые перебои, могла похвастаться наличием электроэнергии. Помимо посольств, жилых домов и большого количества объектов развлекательной инфраструктуры, здесь также расположены дорогие гостиницы, популярные среди иностранных гостей.

"Мы пока не знаем, сколько продлится этот блэкаут и как он отразится на притоке наших клиентов. Власти не сообщили нам какой-либо информации по данному поводу. Основные потребности в электричестве мы покрываем при помощи наших вспомогательных источников питания, но на других - подогреве воды, обеспечении работы кондиционеров и сети wi-fi - нам приходится экономить", - рассказал администратор одного из всемирно известных сетевых отелей.

Густой туман, опустившийся к вечеру субботы на город, вкупе с отключенным освещения привел к тому, что видимость на улицах не превышает двух-трех метров. Сотовая связь и интернет работают с серьезными перебоями - сеть появляется лишь периодически, из-за чего совершить звонок или отправить сообщение практически невозможно. Местные жители отмечают, что это самое долгое отключение электричества в столице.

© AFP 2019 / Luis Robayo Общий враг Мадуро и Гуаидо

Энергетический коллапс в большинстве штатов Венесуэлы произошел несколькими днями ранее из-за аварии на крупнейшей в стране ГЭС "Эль-Гури". Национальная корпорация по электроэнергии (Corpoelec) назвала инцидент диверсией и эпизодом энергетической войны против Венесуэлы. Президент страны Николас Мадуро обвинил в ее развязывании американский империализм.

Попытка госпереворота в Венесуэле

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.

Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

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Девятнадцать европейских стран приняли 4 февраля совместную декларацию, в которой подтвердили, что признают Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Заявление подписали Испания, Португалия, Германия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Франция, Венгрия, Австрия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Швеция и Хорватия. К ним затем присоединились Македония и Румыния.