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МИД Венесуэлы: США допустили историческую ошибку

© REUTERS / ANDRES MARTINEZ CASARES
В мире
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Накануне Дональд Трамп продлил действие указа о санкциях против Венесуэлы, принятого в марте 2015 года администрацией Обамы.

СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что Дональд Трамп, продлив санкции против Венесуэлы, введенные в 2015 году, повторил ошибку прежнего главы США Барака Обамы, передает РИА Новости.

"Администрация Дональда Трампа ратифицировала и снова совершила историческую ошибку правительства Барака Обамы. Венесуэла никогда не была угрозой ни для одного народа в мире. Венесуэла – это надежда, мы суверенная территория мира", - написал в Twitter Арреаса.

© AFP 2019 / Federico Parra
Министр обороны Венесуэлы "облегчил США процесс введения санкций"
Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что народ Венесуэлы был и остается другом американцам. "Указ, возобновленный сегодня, это только предлог для оправдания агрессии, которая включает угрозу использования силы с целью вызвать смену режима, чтобы контролировать богатства страны", - уверен министр.

По словам министра, действия Трампа и его окружения дали толчок большому движению против войны и за солидарность с Венесуэлой среди граждан Соединенных Штатов.

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В 2015 году США ввели санкции в отношении высокопоставленных чиновников Венесуэлы в связи с нарушениями прав человека и преследованиями политических оппонентов. Меры затронули представителей правоохранительных органов, армии и разведки Венесуэлы. Также было введено чрезвычайное положение по отношению к Венесуэле, так как ситуация в южноамериканской стране якобы представляла угрозу для безопасности США.

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Теги:
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