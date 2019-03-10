Перехват невозможен: National Interest оценил ракету "Циркон"

Ранее Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал, что новая российская гиперзвуковая морская ракета "Циркон" будет иметь скорость девять махов и дальность полета более тысячи километров.

СУХУМ, 10 мар — Sputnik. Американский аналитический журнал National Interest пришел к выводу, что гиперзвуковая ракета морского базирования "Циркон" доказывает, что российское супероружие становится все опаснее, цитирует издание РИА Новости.

"Циркон" является грозным оружием, поскольку ракету не представляется возможным перехватить, в том числе благодаря ее невероятной скорости полета, уверен уверен автор материала.

Он подчеркнул, что "Циркон" способен поражать как морские, так и наземные цели. При этом с точки зрения поражения наземных целей "большую тревогу" вызывают авиационный ракетный комплекс "Кинжал" и гиперзвуковая система "Авангард".

© Sputnik / Денис Абрамов Названы возможные цели "Циркона" в США

Тем не менее автор признал, что существует вероятность заблуждения, так как точные характеристики новейших гиперзвуковых ракет "Циркон" и различия их версий неизвестны.

По мнению отставного контр-адмирала, Героя России, кандидата технических наук Всеволода Хмырова, цели будут гарантированно поражены за пять минут с расстояния 500 километров от берега.

Американский генерал предупредил, что США не смогут справиться с ракетами России>>

Западные эксперты также высоко оценили новую ракету. Например, в статье немецкого журналиста Гернота Крампера, опубликованной в Stern, подчеркивается, что "Циркон" оказался значительно быстрее, чем прогнозировали западные эксперты. По его словам, скорость ракеты, а также радиус действия делает перехват невозможным.