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Все пассажиры рухнувшего в Эфиопии самолета Boeing 737-800 MAX погибли

© REUTERS / Tiksa Negeri
В мире
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Ранее авиакомпания Ethiopian Airlines, сообщила, что вылетевший из столицы Эфиопии Аддис-Абебы Boeing, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт.

СУХУМ, 10 мар — Sputnik. Выживших при крушении летевшего в Кению самолета Ethiopian Airlines нет, передает РИА Новости со ссылкой на агенство Reuters.

На борту самолета находились 149 пассажиров из 33 стран, а также восемь членов экипажа, уточняет агентство.

CC BY 2.0 / ThierryB. / Boeing 737
Boeing 737 потерпел крушение в Эфиопии

Согласно распростараненой авиакомпанией информации, Boeing 737-800 MAX с регистрационным номером ET-AVJ вылетел в 08:38 из Аддис-Абебы в Найроби и пропал с радаров в 08:44.

По сообщению портала Flightradar24, вертикальная скорость самолета после взлета была неустойчивой.

Информации о том, были ли россияне на борту разбившегося Boeing, который летел из Эфиопии в Кению, пока нет, рассказал РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Кении Олег Кипоренко.

"Мы в тесном контакте с представителями Эфиопских авиалиний в Найроби. Факт, что самолет упал - это правда. Пока у нас нет информации, что на борту были российские граждане", - сказал Кипоренко.

По его словам, российские граждане, как правило достаточно активно используют эфиопские авиалинии из-за дешевизны билетов.

Теги:
авиакатастрофы


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