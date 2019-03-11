Cоставлен рейтинг крупнейших в мире экспортеров оружия

По информации Стокгольмского международного института исследований проблем мира, объем продаж оружия в мире в 2014-2018 годах увеличился по сравнению с предыдущим пятилетним периодом на 7,8%.

СУХУМ, 11 мар - Sputnik. Стокгольсмкий международный институт исследований проблем мира (SIPRI) обнародовал ежегодный доклад, в котором перечислил крупнейших экспортеров оружия, сообщает РИА Новости. © Sputnik / Алексей Даничев Эрдоган не исключил покупку у России комплексов С-500

Первое место рейтинга занимают США, которые осваивают около 33% мирового рынка вооружений. Директор программы вооружений и военных расходов SIPRI Од Флеран подчеркнул, что за прошедшую пятилетку США еще больше укрепили свой статус ведущего мирового поставщика вооружений. Американское оружие продавалось как минимум в 98 стран, а поставки часто включали высокотехнологичное вооружение, в том числе боевые самолеты, крылатые и баллистические ракеты малого радиуса действия, а также большие партии управляемых бомб.

Россия, с 24% рынка, оказалась на втором месте. Самым крупным покупателем российского оружия стала Индия, второе и третье места делят Китай и Вьетнам.

Также в первой пятерке экспортеров Китай, Франция и Германия.

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Указанные пять стран осуществляют 75 процентов от общемирового объема экспорта оружия, причем на долю первых двух стран приходится 57 процентов.

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Более того, в докладе отмечается, что в тот же период общемировой объем экспорта вырос на 7,8 процента. Самый быстрый рост импорта показали страны Ближнего Востока: Саудовская Аравия, Египет, Израиль, Катар и Ирак.