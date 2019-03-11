Гражданин Греции на две минуты опоздал на разбившийся в Эфиопии Boeing 737

Фотографию своего билета на рейс ET302 мужчина опубликовал на своей странице в Facebook.

СУХУМ, 11 мар - Sputnik. Гражданин Греции Антониос Маврополулос из Афин выжил благодаря тому, что опоздал на рейс самолета, разбившегося в воскресенье в Эфиопии, передает РИА Новости со ссылкой на газету Greek Reporter.

"Я видел, как люди садились на самолет. Я был очень зол из-за того, что меня не впускали", - цитирует издание слова мужчины.

По информации газеты, в интервью эфиопскому телеканалу ALPHA TV Маврополулос расскзал, что он опоздал на самолет всего на две минуты.

Маврополулос отметил, что его не впустили, потому что он не успел сдать багаж. Когда появилась информация о крушении, полиция задержала его, так как он был единственным пассажиром, не попавшим на рейс.

© Foto / Ethiopian Airlines Трое россиян погибли в результате крушения Boeing-737 в Эфиопии

"Между мной и крушением не было логической связи, ведь мой багаж был со мной, вот почему они не стали долго меня допрашивать", - подчеркнул Маврополулос.

Утром в воскресенье самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восемь членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт.

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