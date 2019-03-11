The Telegraph: Тереза Мэй потеряла поддержку кабимина из-за Brexit

СУХУМ, 11 мар - Sputnik. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй лишилась поддержки почти всего кабинета министров из-за кризиса с Brexit, сообщает RT со ссылкой на издание The Telegraph.
По информации издания, британские министры выступают за уход Мэй в отставку не позднее июля, чтобы у нового лидера Консервативной партии была возможность провести следующий этап переговоров по выходу Великобритании из Евросоюза, в случае если парламент не одобрит брексит без сделки.
Как сообщает газета, в правительстве Британии только два министра все еще выражают поддержку Мэй.
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Ранее в Европарламенте отмечали, что сроки Brexit могут быть перенесены на начало июля.