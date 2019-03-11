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Тереза Мэй заявила о получении разрешения на формирование кабинета министров

The Telegraph: Тереза Мэй потеряла поддержку кабимина из-за Brexit

© Sputnik / Алекс Макнотон
В мире
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Ранее правительство Великобритании заявило, что рассматривает возможность переноса сроков выхода из Евросоюза, который запланирован на 29 марта.

СУХУМ, 11 мар - Sputnik. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй лишилась поддержки почти всего кабинета министров из-за кризиса с Brexit, сообщает RT со ссылкой на издание The Telegraph.

Участники акции против Brexit у здания парламента Великобритании в Лондоне. 17 января 2019
© REUTERS / Clodagh Kilcoyne
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По информации издания, британские министры выступают за уход Мэй в отставку не позднее июля, чтобы у нового лидера Консервативной партии была возможность провести следующий этап переговоров по выходу Великобритании из Евросоюза, в случае если парламент не одобрит брексит без сделки.

Как сообщает газета, в правительстве Британии только два министра все еще выражают поддержку Мэй.

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Ранее в Европарламенте отмечали, что сроки Brexit могут быть перенесены на начало июля. 

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Теги:
Brexit, Тереза Мэй


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