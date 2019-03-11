Россия и Сирия о позиции США по лагерю "Рукбан": колониальное мышление

Лагерь "Рукбан", в котором происходит гуманитарная катастрофа, продолжают контролировать боевики, которых, как утверждают российские военные, курирует расположенный неподалеку военный гарнизон США.

СУХУМ, 11 мар - Sputnik. Россия и Сирия обвинили США в "колониальном мышлении" из-за позиции по лагерю беженцев "Рукбан", передает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление межведомственных координационных штабов двух стран.

"Вашингтон не заботит происходящая по его вине гуманитарная катастрофа в лагере, и он пытается переложить ответственность на Россию и Сирию. США выгодно как можно дольше удерживать лагерь временно перемещенных лиц под Эт-Танфом для обоснования своего незаконного присутствия на юге республики", - сказано в заявлении.

Организация объединенных наций "сообщила о наличии в лагере "продуктового рабства", ранних браков, секс-бесчинств, воровства и насилия, голода и болезней, антисанитарии, а также острого недостатка питьевой воды", подчеркивается в документе.

© AFP 2019 / Khalil Mazraawi США сорвали выполнение гуманитарной операции в "Рукбане"

Чтобы покинуть лагерь, по-прежнему необходимо заплатить 300 долларов, "что просто непосильно ни одному жителю".

"Многие факты подтверждаются спутниковыми снимками, на которых отчетливо видны по всему периметру "Рукбана" защитные заграждения, мощная стена и специально оборудованный контрольно-пропускной пункт. Эти сооружения больше похожи на "загон"... А их [беженцев] так называемая свобода передвижения сравнима со свободой животных в клетке или вольере. Это вполне в духе колониального мышления американцев", - подчеркивается в заявлении.

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В связи со сложившейся ситуацией, Россия и Сирия сделали обращение к мировому сообществу с требованием "инициировать на всех международных и внутригосударственных площадках обсуждение проблем лагеря".