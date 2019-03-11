Песков: Кремль и правительство выступают за свободу интернета

СУХУМ, 11 мар - Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль и правительство России выступают за свободу интернета, сообщает РИА Новости.

"Дело в том, что все выступают за свободу интернета: авторы этого законопроекта, и в Администрации президента, и правительство. Никто не является сторонником идеи урезания интернета или ограничения возможности работы Всемирной сети. Поэтому в плане свободы интернета позицию участников этой акции можно поддержать. Но нельзя поддержать их непонимание, заблуждение, что принятые законопроекты каким-то образом направлены на ограничение свободы интернета", - заявил Песков.

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По его мнению, закон о защите Рунета не сокращает и не ограничивает свободу интернета, он направлен на жизнеспособность сети на случай отключения извне.

"Я хочу еще обратить ваше внимание. Я сегодня смотрел утром телевизор, и там сегодня один из участников акции говорит: "Они хотят нажать кнопку и отключить интернет". Это он говорил про власти Российской Федерации. Но это абсолютное заблуждение. При этом этот участник почему-то совершенно не опасается того, что кто-то за океаном нажмет на эту кнопку и отключит его от этого интернета. А опасаться надо именно этого, и как раз действия законодателей, действия властей направлены на то, чтобы застраховать наших граждан от подобных отключений в случае наступления такой ситуации", - сказал Песков.

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В воскресенье в Москве прошла согласованная с властями города акция против закона о защите Рунета, который был принят Госдумой в первом чтении в феврале.