Гостелевидение Сирии: авиаудар коалиции США унес жизни более 50 мирных жителей

Ранее арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил", поддерживаемые коалицией во главе с США, заявили, что в Багузе, остались только боевики ИГ*.

СУХУМ, 11 мар — Sputnik. Гостелевидение Сирии рассказало о гибели более 50 мирных жителей в результате удара международной коалиции во главе с США по деревне Багуз.

"Авиация коалиции совершила новое преступление, нанеся авиаудар по палаточному лагерю в Багузе на востоке провинции Дейр-эз-Зор", — сообщил телеканал Ikhbariya.

Подчеркивается, что большинство погибших — женщины и дети.

В воскресенье "Сирийские демократические силы" (SDF) заявили о возобновлении операции против "Исламского государства"* на юго-востоке Сирии.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский Авиаудар коалиции и атака террористов: сирийская армия отразила нападение

"Сирийским демократическим силам" оказывается поддержка в Вашингтоне, совместно с США они уже много месяцев ведут боевые действия против остатков боевиков.

Сирийские СМИ неоднократно информировали о гибели мирных жителей и применении белого фосфора коалицией при нанесении авиаударов по Багузу. Дамаск призвал ООН принять меры в отношении тех, кто применяет белый фосфор, а также содействовать выводу незаконно пребывающей в арабской республике коалиции.

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В Вашингтоне отказываются раскрывать информацию о применяемом в Сирии оружии, но заверяют, что оно соответствует международным нормам.

США и их союзники с 2014 года проводят в регионе операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре Дональд Трамп объявил о выводе войск из арабской республики.

*Террористическая организация, запрещенная в России.