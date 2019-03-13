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Найден возможный способ избежать глобальной катастрофы

© REUTERS / Lucas Jackson
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Ученые создали компьютерную модель, в которой концентрация CO2 в атмосфере удваивается с нынешних 400 частей на миллион по объему, что возможно уже через 300 лет.

СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Американские климатологи заявили, что солнечная геоинженерия позволит человечеству спастись от климатических изменений, пишет портал N+1 со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Climate Change.

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Ученые создали компьютерную модель, в которой концентрация CO2 в атмосфере удваивается с нынешних 400 частей на миллион по объему, но геоинженерные меры, примененные на 50%, помогут решить проблему. При этом эти меры будут относительно безопасными для локального климата.

Эксперты учли при моделировании возможного сценария и тропические циклоны, и экстремальные осадки в разных регионах планеты, и локальный климат, и интенсивность стихийных бедствий. В результате авторы исследования установили, что искусственное ограничение потепления планеты приведет к охлаждению Земли и компенсирует примерно 85 процентов роста интенсивности ураганов и уменьшит частоту экстремальных засух и осадков во многих регионах. Негативные последствия геоинженерии будут наблюдаться лишь на 0,5% охваченной территории.

Геоинженерия подразумевает направленное воздействие на климат Земли для борьбы с антропогенным потеплением. Один из способ использования геоинженерии заключается в массовом распылении в стратосфере аэрозолей, содержащих, например, соединения серы.

Предполагается, что эта мера снизит количество солнечного света, достигающего поверхности Земли, и замедлит рост средней температуры.

Однако среди ученых есть мнение, что потенциальные выгоды от замедления потепления могут быть перекрыты падением урожайности сельхозкультур из-за затемнения земли.

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