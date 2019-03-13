Каждому котенку по сережке: трем переднеазиатским леопардам установили чипы

Процедуру провели, чтобы вызвать у животных целый ряд устойчивых реакций на человека, в том числе генетически заложенный страх перед человеком.

СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Трем годовалым переднеазиатским леопардам установили подкожные микро-чипы и визуальные ушные метки в Центре восстановления леопарда на Кавказе, об этом сообщается на сайте Минприроды России.

Маленькие леопарды Агура и Аибга, от пары леопардов Алоус и Черри, а также самка Лаба, детеныш Задиг и Андреа, находятся в отличной физической форме, что показали анализы образцов крови и ткани.

Специалисты объясняют, что процедура чипирования очень важна для того, чтобы возвращение животных в дикую природу было успешным. К тому же в будущем каждого леопарда можно будет легко идентифицировать по номеру микрочипа.

"Мероприятия, связанные с отделением котят от матери и с элементом стрессового воздействия мы используем, в том числе, в процессе подготовки котят к выпуску в природу. Воздействие, связанное с непосредственным присутствием человека, усугубляет генетически заложенную осторожность, и позволяет нам на всем периоде содержания леопардов в Центре поддерживать устойчивую реакцию избегания человека. Это очень важный элемент работы нашего подразделения", - отметил руководитель Центра восстановления леопарда на Кавказе Сочинского национального парка Николай Воронин.

© Foto / Чипирование 3 котят переднеазиатского леопарда 2018 г. рождения Чипирование 3 котят переднеазиатского леопарда 2018 г. рождения

Сотрудники Центра также подчеркивают важность ушных меток, которые в будущем помогут оперативно координировать действия во время охоты каждого котенка.

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Программа восстановления переднеазиатского леопарда на Западном Кавказе была инициирована в 2009 году Владимиром Путиным. Она проводится Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка и WWF России, а также при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).

Первыми переднеазиатскими леопардами, которых выпустили в дикую природу, были самцы Ахун, Килли и самка Виктория. Последняя была поймана в абхазском селе Лыхны в ноябре 2017 года и возвращена в Россию. Через три недели после того как ее снова вернули в дикую природу, она была найдена мертвой в горах. Сейчас на Кавказе этот вид леопардов практически не встречается и занесен в Красную книгу как вымирающий.