Авиакомпания обнародовала детали переговоров пилотов Boeing 737 перед крушением

СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Детали последнего разговора пилотов разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8 с диспетчерами обнародовал генеральный директор Ethiopian Airlines Тевольде Гебремариам, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The Wall Street Journal.
По его словам, перед крушением пилоты пожаловались на неполадки "с управлением полетом" и запросили возвращение в аэропорт Аддис-Абебы.
Однако, о внешних проблемах с самолетом они не говорили, заявил Гебремариам.
Утром 10 марта самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту находились 157 человек, в том числе восемь членов экипажа, все они погибли. Среди жертв трагедии представители 35 стран, включая троих россиян.
Опубликовано видео с места крушения лайнера Boeing-737 в Эфиопии>>
За последние пять месяцев это уже вторая катастрофа с самолетами этой модели: 29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air.
Многие страны после трагедии в Эфиопии запретили полеты Boeing 737 MAX.