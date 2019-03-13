Авиакомпания обнародовала детали переговоров пилотов Boeing 737 перед крушением

Черные ящики отправят для расшифровки в Европу, в какую именно страну, не уточняется, возможно, в Великобританию, Германию или Францию.

СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Детали последнего разговора пилотов разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8 с диспетчерами обнародовал генеральный директор Ethiopian Airlines Тевольде Гебремариам, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

© AFP 2019 / JOE RAEDLE Более десяти стран закрыли воздушное пространство для Boeing 737

По его словам, перед крушением пилоты пожаловались на неполадки "с управлением полетом" и запросили возвращение в аэропорт Аддис-Абебы.

Однако, о внешних проблемах с самолетом они не говорили, заявил Гебремариам.

Утром 10 марта самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту находились 157 человек, в том числе восемь членов экипажа, все они погибли. Среди жертв трагедии представители 35 стран, включая троих россиян.

Опубликовано видео с места крушения лайнера Boeing-737 в Эфиопии>>

За последние пять месяцев это уже вторая катастрофа с самолетами этой модели: 29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air.

Многие страны после трагедии в Эфиопии запретили полеты Boeing 737 MAX.